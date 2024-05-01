FETÖ’nün mahrem ağına operasyon: 16 gözaltı

ETÖ/PDY silahlı örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'sivil imamlarla' haberleştikleri tespit edilen 2'si mahrem imam, daha önce ilişikleri kesilmiş 4'ü subay, 4'ü astsubay, 6'sı askeri öğrenci olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.