Prim borcu ödeme süresi uzaltıldı, faizsiz ay taksitli ödeme imkânı sunuldu

Adıyaman, Hatay, K.Maraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Nisan 2024'te sona erecek mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldı. Buna göre belirtilen il ve ilçelerde belge ve beyannameleri, 16 Eylül 2024'e kadar SGK'ya vermeleri halinde yasal süresi içinde teslim edilmiş kabul edilecek. 6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 30 Eylül 2024'e, 2023 yılı ocak ila aralık ayları ve 2024 yılı ocak ila temmuz aylarına ait prim borçları ise gecikme cezasız 28 Şubat 2025'e ertelenecek. Borçlara faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkânı sağlanacak.