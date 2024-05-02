Artık yeter, düşün yakamızdan

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Baba Halit Altun, "Çocuğumu 2014'te okuldan alıp götürdüler. 10 yıldır evlat acısı çekiyoruz. Yaklaşık 5 yıldır nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz" dedi. Anne Ayten Koçhan ise oğlu Ersin'in 8 yıl önce kaçırıldığını söyleyerek, "PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Sonuna kadar eyleme devam edeceğim" dedi.