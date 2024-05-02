‘Soykırım davasına müdahil olacağız’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Fidan, Marsudi'yle ortak basın toplantısında "Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına müdahil olmaya karar verdik. Bu adımla UAD önündeki sürecin doğru yönde ilerlemesini temenni ediyoruz. Bu başvurumuza yönelik çalışmalarımız uzun süredir devam etmekteydi. Bu karar Cumhurbaşkanı'mız tarafından alındıktan ve şu anda dünyaya duyurulduktan sonra hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız.İsrail ordusunun çekildiği yerlerde toplu mezarlar ortaya çıkarken, kadın, çocuk, hasta, yaşlı demeden siviller hedef alınırken uluslararası toplum daha neyi beklemekte? Ya hukuk ve insanlıktan yana olacağız ya da zulmün yol açtığı sorunların bedelini hep birlikte ödeyeceğiz.