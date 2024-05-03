29 hâkimin FETÖ irtibatı tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede devam eden soruşturmalar kapsamında örgütün güncel yargı yapılanmasına da geçit verilmiyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; emniyet birimlerince yurt genelinde yapılan soruşturmalar neticesinde kürsüde görev yapan 29 yargı mensubunun mahrem imamlar ile irtibatı tespit edildi. Aktif görevde bulunan yargı mensupları, örgüt imamlarının kullandığı sabit hatlar ile ardışık aramalara takıldı. Yapılan tespitin üzerine örgütle irtibatı tespit edilen 29 yargı mensubunun dosyası Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla tespiti yapılan bu isimler hakkında inceleme izni verdi. 29 hâkim ve savcının HSK tarafından soruşturmalarının yapılması için Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettişler görevlendirildi.Öte yandan FETÖ'nün sözde TSK ve Emniyet mahrem yapılanmalarında yer alan örgüt üyelerine yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyona ilişkin, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleriyle işbirlikçilerinin nefeslerini keseceği" ifadesini kullandı.