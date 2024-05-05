İçişlerinden Ankara Emniyetindeki iddialara ilişkin açıklama: “Mülkiye müfettişi görevlendirildi”

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan firari Serdar Sertçelik, davada gizli tanık olduğunu belirterek katıldığı firari Erk Acarer'in yayınında Ankara Emniyetine ilişkin çok çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Sertçelik, Ankara Emniyeti'ne bağlı polislerin baskısıyla "gizli tanık" olduğunu ve gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda polisler tarafından yönlendirildiğini belirtmişti. Ek ifadeyle AK Parti yöneticilerinin ismini vermesi için emniyet tarafından zorlandığını da kaydeden Sertçelik, baskılarla ve tehditlerle hiç bir şekilde iradesinin altında olmayarak 19 sayfalık gizli tanık ifadesi oluşturulduğunu, emniyetten kendisine, "Serdar Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan, Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, Sadık Soylu... bu isimlerle ilgili bir şablon oluşturulacak. Bunlarla da oturup karşılıklı konuşacağız. Gizli tanık ifadene bunları da ekleyeceksin" dendiğini kaydetmişti.

Sertçelik, "Ankara Emniyet Müdürlüğü AK Parti'ye darbe yapıyor" diyerek tüm söylediklerini ispat edeceğini belirtmişti. Bu iddiaların ardından Sertçelik, söz konusu iddialara ilişkin bir de ses kayıtlarını yayımlamıştı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve "Türkiye'nin Huzuru" için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde; 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel,336'sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütü çökertildi. Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.