DHKP-C hükümlü avukattan mahkeme başkanına skandal tehdit

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve Halkın Hukuk Bürosunda 21 avukat çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bürosu'ndan (HHB) avukatlarına açılan davada, temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı hakkındaki 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 15 aya indirerek onadı. 3. Ceza Dairesi, Selçuk Kozacağılı'ya ''terör örgütüne üye olma'' suçunda verilen 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 15 aya indirip ''düzelterek'', diğer sanık Barkın Timtik hakkındaki 12 yıllık hapis cezalarını onadı.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Kararın ardından DHKP-C terör örgütü dosyasında sanık olarak yargılanan hükümlü bulunan avukat Aytaç Ünsal mahkeme başkanı Ali İhsan Horosan ve heyete yönelik tehdit içeren skandal bir mektup yazdı. Mektupta Ünsal, "Halkımız sizleri nasıl anacak? Lanetle anılan DGM'lerden sıkıyönetimlerden ne farkınız olacak? Hukuk ve adaleti ayakkar altında çiğnemenizi asla unutturmayacağız, torunlarınız bile bilecek, hiç kimse sizi savunmayacak korkuyorsunuz değil mi? Tarih kimin pişman olduğunu gösterecek, dosyayı kapattık mı sanıyorsunuz, dosyanın kapakları arasında Ebru Timtik'in cenazesi vardır, kapatamazsınız daha yeni başlıyoruz, dosyayı direnişimizle temyiz ediyoruz." ifadelerine yer verdi.