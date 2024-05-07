FETÖ Güncel Öğrenci Yapılanması operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Öğrenci Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, farklı illerden İstanbul'a Üniversite okumak için gelen veya ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı şüphelilerin sivil şahıslara evler kiraladıkları tespit edildi.

EV TAHSİL ETTİLER

Şüphelilerin bu evlere öğrencileri yerleştirildikleri, yurt dışındaki örgüt sorumlusunun talimatıyla evlere eşyaların temin edildiği, kiralarının ödendiği ve maddi ihtiyaçlarının karşılandığı ortaya çıktı. Evlerdeki örgütsel faaliyetlerinin denetlendiği, Üniversite öğrencileri haricinde Güncel Öğrenci Yapılanması kapsamında Lise ve İlköğretim de okuyan öğrencilere sohbet düzenlendiği, örgüt mensuplarının bağlılıklarını artırmak için ise organizasyonlar düzenledikleri öğrenildi.

ÖĞRENCİ YAPILANMASI

Küçük yaşta olan çocuklar aileleri tarafından bu organizasyon için belirlenen örgüt evine yada örgüt sorumlusuna teslim ettikleri açığa çıktı. Öğrencilerden sorumlu, örgüt evlerine yerleştirilen öğrenciler, eğitim gören çocuklarını örgütsel faaliyetlere yönlendiren, Güncel Öğrenci Yapılanmasında faaliyet yürüten toplamda 40 şüpheli tespit edildi.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabah saatlerinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.