Firari PKK’lı terörist Dalaman’da yakalandı! 30 yıldır sahte kimlikle saklanıyormuş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, TEM Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK/YPG) suçundan yakalama kararı bulunan 68 yaşındaki Mardinli Mustafa İrim'in Dalaman'da saklandığı bilgisinin alındı. Bunun üzerine yapılan istihbari çalışmalar neticesinde firari PKK'li terörist İrim, Dalaman Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.

30 YILDIR SAHTE KİMLİKLE SAKLANIYORMUŞ

Yapılan araştırmada İrim hakkında ilk olarak 17 Ekim 1994 tarihinde Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçunda soruşturma dosyasının açıldığı öğrenildi. Soruşturma dosyasının Diyarbakır 4.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiği, mahkemece yakalamanın 12 Eylül 2009 tarihinde yenilendiği şüpheli İrim'in 30 yıldır firari durumda olduğu tespit edildi.

İrim'in yakalandığı esnada Mustafa Akar adına düzenlenmiş ve kendi fotoğrafının bulunduğu kimliği ibraz ettiği görüldü. Konuyla ilgili Ortaca Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, İrim'in gözaltına alınması ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ayrıca adli işlem yapılmasına karar verildi.

İrim, yapılan SEGBİS sorgusu sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.