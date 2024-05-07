İstanbul’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayın failleri yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; "Kasten Öldürme, Kasten yaralama ve İş Yerini Baskını" suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Kağıthane ilçesinde 13 Nisan tarihinde D.E. isimli kişiye yönelik silahla öldürme eylemini ve C.Ö., D.A., M.K. ve S.A. isimli kişilere yönelik silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

İŞ YERİNİ BASTILAR

Esenler İlçesinde 29 Nisan tarihinde iş yeri baskını ve 1 Mayıs tarihinde ikamet kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri ve Başakşehir İlçesinde 1 Mayıs tarihinde iş yeri baskını eylemini yaptıkları tespit edildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok" şeklinde açıklamada bulundu.