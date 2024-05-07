Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayın failleri yakalandı
Giriş Tarihi: 7.5.2024 09:46

İstanbul’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayın failleri yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane’de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sokaklarda size yer yok” diyerek kararlılık mesajı verdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayın failleri yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; "Kasten Öldürme, Kasten yaralama ve İş Yerini Baskını" suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Kağıthane ilçesinde 13 Nisan tarihinde D.E. isimli kişiye yönelik silahla öldürme eylemini ve C.Ö., D.A., M.K. ve S.A. isimli kişilere yönelik silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

İŞ YERİNİ BASTILAR

Esenler İlçesinde 29 Nisan tarihinde iş yeri baskını ve 1 Mayıs tarihinde ikamet kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri ve Başakşehir İlçesinde 1 Mayıs tarihinde iş yeri baskını eylemini yaptıkları tespit edildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok" şeklinde açıklamada bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olayın failleri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA