İZSU’da 40 kişi işten çıkarıldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay'ın Soyer'den görevi devralması sonrası belediyede 'toplu işten çıkarmalar yaşanacak' iddiaları gündeme gelmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ekonomik sorunu aşmak için yeni yılda işe girişi yapılan 3 bine yakın işçinin görevlerine son verileceği iddiaları ile ilgili olarak dün Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nuhat Yurdakul ile Başkan Tugay arasında bir zirve gerçekleşmişti.

40 İŞÇİ KAPI DIŞARI EDİLDİ

Zirvenin hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon idaresi İZSU'da şok bir gelişme yaşandı. İZSU Genel Müdürlüğü 40 işçiyi işten çıkardı.

ERDOĞAN'IN ODASINA GİRMEK İSTEDİLER İDDİASI…

Bunun üzerine sendikacılar ile işten atılan işçiler öğle saatlerinde İZSU Ana Binası'na gelerek eylem düzenledi. İddiaya göre İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın odasına girmeye çalışan işçilere güvenlik görevlileri müdahale etti. "İşçiye uzanan eller kırılsın" sloganlarının atıldığı eylemde güvenlik görevlileri ile işçiler arasında arbede yaşandı. İddiaya göre Gürkan Erdoğan'ın sekreteri arbede sırasında darp edilirken olay yerine polis çağrıldı.

SENDİKA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: GEREKİRSE EYLEM

Görüşme sonrası açıklama yapan Belediye İş İzmir 2 No'lu Şube Yöneticileri bankamatikçi ve işine sahip çıkmayan işçilerin işten çıkarılması noktasında hem fikir olduklarını belirterek "Ama işine gücüne sahip çıkan, çalışan işçilerle ilgili Cemil Beyle görüşeceğiz sonrasında gerekirse basın açıklaması, gerekirse eylem yapacağız. Güvenlik soruşturması pat diye çıkmıyor, 2-3 ay sürüyor. İşten çıkarmalara, şirket-sendika ayrımı yapmadan bakıyoruz. İşçi arkadaşlara kıyım var ve onunla ilgili mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi. Yaşanan şok gelişme sonrası Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un konuyu CHP Genel Merkezine taşıyacağı, Genel Başkan Özgür Özel'le görüşüp, atılan işçilerin geri alınmasını isteyeceği sızan bilgiler arasında yer aldı.