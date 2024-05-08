Başkan Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asodov’u kabul etti: Türk Devletine Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
"BARIŞ ANLAŞMASI BİR AN ÖNCE İMZALANMALI"
Başkan Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinde katedilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, 10 Mayıs'ta Almatı'da yapılacak görüşmeden de olumlu sonuç beklediğini belirterek, barış anlaşmasının bir an önce imzalanıp bölgenin özlediği istikrara kavuşması gerektiğinin altını çizdi.
"GAZZE'YE İNSANİ YARDIM İÇİN KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ MESAJI"
Başkan Erdoğan, İsrail'in savaşı bölgeye yayma gayretinde olduğuna, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılara devam ettiğine dikkati çekerek, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatının daha kapsamlı işbirliği yapabileceğini kaydetti.
Azerbaycan'ı gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle tebrik eden Erdoğan, hazırlıklar konusunda Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.