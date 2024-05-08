Başkan Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asodov’u kabul etti: Türk Devletine Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.