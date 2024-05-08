FETÖ’ye operasyon: 57 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Öğrenci Yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurtdışındaki örgüt sorumlusunun talimatıyla İstanbul'da eşya ve giderleri dahil tahsis ettikleri evlere ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerini yerleştirerek örgütsel faaliyet gerçekleştirdikleri belirlendi. Örgüt mensuplarının bağlılıklarını artırmak için faaliyet gösterdiği belirlenen 40 şüpheliden 38'i dün sabah saatlerinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda ise 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.