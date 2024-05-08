İzmir Büyükşehir’de işçi kıyımı! 250 kişi topun ağzında

Dün İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile görüşmek isteyen sendikacılarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Taraflar arasında 40 kişinin işten çıkarılması ile başlayan gerginlik Büyükşehir'in açıklaması ile daha da tırmandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada" 250 kişi kriterlere uymuyor" dendi. Büyükşehir Belediyesinin işçi kıyımına devam edecek olması tepkileri de beraberinde getirdi. Örgütlü sendika eylem kararı aldı.