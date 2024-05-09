Cemil Tugay’ın batırdığı belediyeye haciz şoku

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 5 yıl yönettiği Karşıyaka Belediyesi'nde geride adeta enkaz bıraktı. Personel maaşlarının taksit taksit ödendiği belediyede alacaklılar kapıya dayandı. Şirketler, bir yılı aşkın süredir alacaklarını tahsil için yeni yönetimin kapısını çalarken, diğer yandan hukuki işlemleri de başlattı. Karşıyaka Belediyesi'nin ilçe genelinde park ve bahçe alanlarına spor aletleri temin eden Ankara merkezli Park Kent Şirketi, icra memurlarıyla birlikte haciz için belediyeye gitti.Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal İşçimenler ise makam odasını ve odada bulunan eşyaları haciz etmek isteyen şirket yetkililerini karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Koltuk, masa, sandalye, bekleme salonu malzemeleri, televizyon ve karşılama ünitelerini almak isteyen şirket yöneticileriyle belediye yöneticileri masaya oturdu.Behice Yıldız Ünsal İşçimenlerYasal faiziyle birlikte 500 bin liraya ulaşan alacak için ödeme planı ve yeni takvim belirleyen idareciler, gelen görevlileri yoğun çabanın ardından icra işleminden vazgeçirdi. Geçici olarak durdurulan haciz krizi, verilen sözlerin ardından ertelendi. Geçmiş dönemden çok sayıda dosyanın da yolda olduğu belirtildi. Öte yandan, belediyenin yeni başkanı Behice Yıldız Ünsal İşçimenler, kadro revizyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde Mali İşler Müdürü ve aynı zamanda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Yurdanur Akgün'ü görevinden almıştı.