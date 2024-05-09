PKK’dan ormanı yak talimatı almıştı! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

Yangınlarla ilgili süren davanın detayları ortaya çıktı. Sanık İbrahim Soncul'un, Tekoşer adlı kimliği tespit edilemeyen PKK terör örgütü üyesi ile dağ kadrosunda bulunan akrabası vasıtası ile iletişime geçtiği belirlendi. Cep telefonu mesajlaşmaları ve fotoğrafları incelendi. Tekoşer kod adlı kadın örgüt mensubunun sanık İbrahim Soncul'u tarla ve orman yakması konusunda yönlendirerek ikna ettiği ortaya çıktı.

Tekoşer'in Soncul ile yaptığı görüşmelerde maddi yönden destek olmayı vadettiği tespit edildi. Sanık Soncul'un da banka hesap bilgilerini bu kişiye göndererek PKK/KCK silahlı terör örgütü adına sözde ateşin çocukları olarak terör amaçlı orman yakmayı kabul ettiği belirlendi. Sanık, ormanı yakmak için kendisine para yollanması için arkadaşı Şiar ve ablası Berfin' in banka bilgilerini verdi. Hesaplara gelen para sanığa teslim edildi.