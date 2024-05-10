Filistin barış ve huzura kavuşana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Emine Erdoğan, İsrail'in Refah saldırısına sosyal medyadan tepki gösterdi: Evlerinden edilmiş 1.5 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Refah, Gazze'de soykırımdan kaçanların son sığınaklarındandı. İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak art arda işlediği savaş suçlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Filistin halkının insani yardımlarla bağını koparmayı hedefleyen, ateşkes müzakerelerine gölge düşüren Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk. Vahşet artık durmalı. Tüm kalbimle Filistin'in hak ettiği huzura kavuşmasını diliyorum. Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. ANKARA