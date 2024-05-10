Hacı adayları dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'dan kutsal topraklara gidecek 360 kişilik hac kafilesi için Harem Otogarı'nda düzenlenen uğurlama merasimine katıldı. Erbaş yaptığı konuşmada, hacca gitmenin, Kâbe'ye ve Ravza'ya yüz sürmenin, orada secde etmenin, tavaf yapmanın, Safa ile Merve arasında say etmenin, Arafat'ta vakfeye durmanın ve günahlar için af dilemenin bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisi olduğunu söyledi.Hz. Peygamber'in "İslam 5 şey üzerine inşa edilmiştir" hadis-i şerifini hatırlatan Erbaş, "Hac ibadeti de İslam'ın temelleri üzerinde adeta yükseldiği o beş esastan birisidir. Bunu yapmak inşallah sizlere nasip olacak. Buradan yola çıktığınız andan itibaren aziz kardeşlerim kalbinizde, gönlünüzde Allah aşkı, Resulullah aşkı daha da artacak. Kâbe-i Muazzama aşkı, Ravza aşkı, Arafat'a bir an önce varayım, vakfeye durayım, tövbe istiğfar edeyim, ibadetlerimden daha çok lezzet alayım. İşte bütün bunların niyetiyle bugün yola çıkıyorsunuz" diye konuştu. Erbaş, hocaların bu yolda adaylara rehberlik edeceğini kaydederek, "Gidip dönünceye kadar onlar Kâbe'nin hikmetini sizlere anlatacaklar. Haccın hikmetlerini, Arafat'ın, Ravza'nın, Müzdelife'nin, Mina'nın hikmetlerini sizlere anlatacaklar, müzakere edeceksiniz. İnşallah döndükten sonra ömrünüzün sonuna kadar o heyecanla İslam'ı yaşamaya devam edeceksiniz" dedi. Türkiye genelinde ise 5 bin hacı adayı dualarla uğurlandı.