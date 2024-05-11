Başkan Erdoğan’dan Denizkurdu tatbikatı mesajı

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'na telefon bağlantısıyla katıldı.

DENİZKURDU TATBİKATI

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri, erken saatlerde Aksaz Limanı'ndan hareket etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in TCG Salihreis Fırkateyni'nden takip ettiği tatbikatta ilk olarak taktik pençe harekatı ile sürüklenen mayına 2 SAS komandosu tarafından müdahale edildi.

Bölgede tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirilirken, hedef adaya yönelik ilk giriş harekatı iki safha halinde icra edildi.

İlk safhada amfibi harekata tehdit teşkil eden hedefler, TCG Anadolu'dan hareket eden taarruz helikopterleri ve sualtı taarruz botları tarafından yapılan havadan ve denizden atışlarla etkisiz hale getirildi.

İlk giriş harekatın ikinci safhasında ise amfibi hücum timleri ve amfibi deniz piyadeleri havadan ve denizden çıkarma plajına intikal etti ve hedef ada koordineli olarak ele geçirildi.

Amfibi harekatın ardından denizaltı savunma harbi kapsamında helikopter ile sonar daldırması yapıldı. Angajman kriterlerini karşılayan hedef, deniz karakol uçağı tarafından Rextorp talim torpidosu atışı icra edildi.

Daha sonra TCG Salihreis'in iskele tarafında TCG Büyükada, sancak tarafında TCG Burgazada, posta çantasıyla malzeme transferi yaptı.

Tatbikatın bir diğer safhasında ise belirlenen hedefe Aksungur SİHA tarafından atış yapılırken helikopterler tarafından da havadan satha temren güdümlü mermi atışı gerçekleştirildi. Bir sonraki aşamada ise bahse konu hedef geminin imha edilmesi maksadıyla 4 hücumbot tarafından eş zamanlı su üstü atış yapıldı.

Tatbikatta, hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları (TEMREN, MAM-L) ile kamikaze insansız deniz aracı (İDA) harekatı gerçekleştirildi.

Tatbikat su üstü ve hava araçlarının denizdeki resmi geçit töreniyle tamamlandı. Geçit törenine TCG Anadolu'nun yanı sıra ilk defa uzaktan kumanda ile insansız 4 deniz aracı da katıldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...