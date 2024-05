Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık'ta Atina'daki buluşmanın iade-i ziyareti için Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Külliye'de kabul etti. 1.5 saat süren ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. İki lider ortak basın toplantısında kameralar karşısına geçerek tarihi mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşması:Sayın başbakanla dar kapsamlı son derece verimli, samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl 6 milyar dolar olan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefi için çalışıyoruz.Sorunları diyalogla çözeceğiz. Yapıcı ve olumlu bir görüşme oldu. Aramızda çözemeyeceğimiz sorun yok. Bu bir süreç. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir. Her görüşmemizde işbirliğimizin geleceğine dair ümitlerimiz daha da artıyor. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz.Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühim. Böyle bir adım, istikrar ve huzuru güçlendirecektir.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, dün saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Miçotakis'i havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik- Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.Azınlık konusunu iki ülke arasında beşeri bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin, Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.Deprem kuşağında yer alan ülkelerimiz, komşuluk hukukunu hep yerine getirmiş, birbirlerinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Görüşmelerimizde Türk-Yunan ilişkilerindeki birbiriyle bağlantılı sorunları ele aldık. Sorunlarımızı samimi diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk dahilinde çözme irademize bağlıyız.FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele gündemimizin üst sırasındaydı. Yunanistan ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Bölgemizde teröre izin vermeyiz.YunanBaşbakan Miçotakis "Türkiye ile Ortadoğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz. Gazze'de sivil vatandaşların korunması gerektiği konusunda hemfikiriz. Kara işgalinin kabul edilmez bir hareket olacağı konusunda hemfikir kaldık" dedi. Başkan Erdoğan bunun üzerine "Hamas'ı ben terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Bu yaklaşımınıza katılmıyorum. Bunca Hamaslı öldürülüyor, tüm Batı bunlara her türlü silahla saldırıyor. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür" dedi.YunanBaşbakan Miçotakis, "Kariye Camii'nin ibadete açılmasını dini özgürlük ve Hıristiyan eserlerinin UNESCO şartlarında öngörüldüğü gibi korunması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar ibadet yeri olarak işlev görmesi bizim için üzüntü yaratan bir gelişme oldu" şeklindeki sözlerine Başkan Erdoğan "Türkiye kültürel mirasın korunması noktasında örnek alınan ülke. Kariye Camii'ni 2020'de aldığımız karar sonrasında yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına önem veriyoruz. Kariye Camii de herkesin ziyaretine açıktır. Biz pozitif yoğunlaşmakta kararlıyız" cevabını verdi.(Erdoğan) Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Katliam karşısında Batılı ülkeler ve uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.YunanBaşbakan Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyareti, Erdoğan'la 15 aydaki 4'üncü buluşması oldu. Yakınlaşma sürecinde başta iki ülke liderleri olmak üzere siyasiler sık sık görüştü. İkili ilişkilerde 2020'den sonra gelişen gerginlik döneminin ardından Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler, tansiyonun düşmesine ve iki komşu ülkenin yeniden yakınlaşma sürecine girmesine vesile oldu. Her iki ülke de karşılıklı jestlerle bu yakınlaşma sürecine katkı sağladı.Erdoğan ve Miçotakis, bu süreçte ilk kez NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi. Görüşmede, taraflar, çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabık kaldı.Bir sonraki görüşme ise 20 Eylül 2023'te Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu vasıtasıyla ABD'nin New York şehrinde yapıldı. Türkevi'nde Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke temaslarına ilişkin yol haritası ve zaman çizelgesini belirledi. Erdoğan'ın Atina ziyareti 3'üncü ve en kapsamlı görüşme olduErdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı ziyaret ise kapsamlı diyaloğu beraberinde getirdi. İki lider, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5'inci toplantısı kapsamında Atina'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istediklerinin altını çizdi. İki liderin altı ay gibi kısa sürede gerçekleşen üçüncü buluşmasında "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi" açıklandı. İki ülke arasında 90 yıl aradan sonra imzalanan ilk dostluk anlaşması olarak nitelendirilen bildirge ile siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunulması kararlaştırıldı.Türkiye ile ekonomik ve ticari işbirliği hacmi genişliyor. Pozitif ajanda yöremizde istikrarı sağlayacak. Bu yaklaşım elle tutulur sonuç verdi. Kazan-kazan zemininde yatırımlar arttı, ekonomi ve ticari işbirliği hacmi gelişti. Geçen martta Türk ve Yunan işadamları konseyi gerçekleştirildi. Konsey üyelerinin çalışmalarıyla hedefimizi gerçekleştirmede kararlıyız.Halklarımız çok önemli bir inisiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladılar. 10 Ege adasını serbestçe ziyaret edebiliyorlar. Sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra hızlı ve kısa sürede gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu ekonomik alanda da önemlidir. Düzensiz göç meselesine değinme fırsatımız oldu. İnsan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok pozitif katkılar verdi. Kıbrıs konusunda da uluslararası mevzuat ışığında bir çözüm bulmak mümkün oldu. Güvenlik Konseyi'nin öngördüğü yapıcı görülmeler sayesinde iki tarafın sorunu çözüme bağlayacağı fikrine katılıyoruz. Yunanistan, Türkiye'nin AB üyeliğine katkıda bulunmayı desteklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile ikimizin de sivil koruma konularında işbirliğimizi geliştirme konusunda mutabık kaldık. Deprem coğrafyaları içinde yer almamız, acil durum yönetimi konusunda bizi işbirliğine götürüyor. Dışişleri bakanlarımızın görüşmeleri sayesinde önemli adımlar atmış bulunuyoruz. NATO'nun 75. yıldönümü sayesinde görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.