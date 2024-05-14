FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon : 48 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ankara merkezli 3 farklı operasyon düzenlendi. Etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile 5 şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

MAHREM İMAMLARLA İRTİBATLI SUBAYLARA OPERASYON

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığını içerisinde 'mahrem hizmetler' yapılanmasında olan ve görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 1'i emekli, 1'i ihraç, 1'i görevde 3 astsubay, 7'si ihraç subay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i halen görevde 7'si mahrem imam toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KAMU PERSONELLERİNDE ARDIŞIK ARAMA

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ise 21'i aktif kamu personeli ve 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüphelinin, haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör araması, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi deliller olduğu belirlendi.