Kırıkkale’de tır, otomobile çarptı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.Y. ile yanında bulunan A.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen LPG'li otomobilin yanma ve patlama riskine karşı itfaiye ekiplerince tedbir alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.