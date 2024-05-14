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Giriş Tarihi: 14.5.2024 16:35

Kırıkkale'de tır, otomobile çarptı

Kırıkkale'de tırın arkadan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçtaki sürücü ve yolcu yaralandı.

İHA
Kırıkkale’de tır, otomobile çarptı

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu Yahşihan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 42 M 4475 plakalı Man marka tır, N.Y. yönetimindeki 06 D 3337 plakalı Mercedes marka otomobile arkadan çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.Y. ile yanında bulunan A.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen LPG'li otomobilin yanma ve patlama riskine karşı itfaiye ekiplerince tedbir alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale'de tır, otomobile çarptı
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