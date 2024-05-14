Suç örgütünün 2 numarası göz göre göre firar etmiş

Ankara Emniyeti'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sertçelik'in ev hapsindeyken 9 kez ihlalde bulunduğu, bu ihlallerden birinde yurtdışına kaçtığı ortaya çktı. Örgüte yönelik operasyonda yakalandıktan sonra gizli tanık yapılan, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkan Sertçelik hakkında 10 Eylül'de konutunu terk etmeme adli kontrol tedbir kararı verildiği, 18 Eylül'de elektronik olarak denetimine başlandığı öğrenildi.Ev hapsi kararının ardından elektronik izleme ünitesiyle Sertçelik'in anlık olarak konumu ve gittiği yerlerin tespit edilmediği ancak 26, 30 ve 31 Eylül, 1, 2, 19, 20, 21 ve 27 Kasım tarihlerinde toplam 9 kez konutunu terk ettiğinde izleme merkezine bildirim geldiği, bu bildirimlerin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosu üzerinden emniyete bildirildiği ortaya çıktı. İhlallerin bildirilmesine rağmen neden ev hapsinin, cezaevi hapsine dönüştürülmemesi dikkat çekti.