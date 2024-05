AK Parti milletin partisidir ve öyle de kalacaktır

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:Demokrasinin kazandığı yerde kaybeden olmaz. Sivil siyaseti güçlendiren her sonuç Türk siyaseti açısından eşsiz bir başarıdır.Neredeyse her 10 yılda bir demokrasimiz vesayet odaklarının saldırısına uğradı. En son 15 Temmuz'da darbe girişimini püskürttük. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, ikinci turda milli irade farklı şekilde tecelli etmiştir.Sandık sonuçlarından dolayı milleti suçlama gibi yollara tevessül etmedik. 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde yine milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha çok sayıda renge boyandı. Bu tablo karşısında başkaları gibi 14 Mayıs gecesi sahnelenen öndeyiz müsamerelerine başvurmadık. Yanlışta ısrar etmek kaybettirir.Nereden geldiğinizi unutmazsanız hedeflerinizden de kopmazsınız. AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi. Millet bize bakınca hep kendini gördü, sıkıntılarını çözecek güçlü bir irade gördü.AK Parti milletin partisidir ve ebediyen öyle kalacaktır. Biz emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, tüccarın, Türkiye'nin aydınlık yarınları gençlerimizin, kadınlarımızın, tüm mazlumların, büyük ve güçlü bir Türkiye sevdalısı her bir bireyin partisi olmayı sürdüreceğiz. Partimizi kapris, kibir, lobi ve şahsi hedeflere kurban etmeyiz. Bizim için önemli olan Türk demokrasisinin kazanmasıdır.AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin genel haline gelmesini temenni edyoruz. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. 31 Mart seçimlerini göz ardı etmiyoruz. İç muhasebemizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.BATI Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova'da yapılan anket, Başkan Erdoğan'ın en beğenilen lider olduğunu ortaya koydu. Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün anketinde, Arnavutluk'ta katılımcıların yüzde 71'i Erdoğan'ı seçerken, ABD Başkanı Joe Biden yüzde 64'le ikinci, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yüzde 14'le üçüncü oldu. Erdoğan, Bosna Hersek'te yüzte 61, Karadağ'da yüzde 56, Kuzey Makedonya'da yüzde 66 ile ilk sırayı aldı.