Gazze kanayan ortak yaramız

Konya Büyükşehir Belediyesi, 57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı'nın (OICC) 15. Genel Konferansı'na ve 33. Yönetim Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. OICC Genel Konferansı kapsamında ilk gün 33. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda İslam ülkelerinden gelen temsilcilere seslenen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, sahip olduğu değerleriyle kapılarını uluslararası arenaya açmış küresel bir şehir olduğunu belirtti. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın başkanlıklarını yürüttüğünü anımsatan Başkan Altay, tüm dünyada şehirlerin güçlü sesinin yanında, mazlumların sesini de duyurabilmek için gayret gösterdiğini ifade etti. İslam dünyasının farklı köşelerinden kardeş şehirlerin temsilcileri olarak bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Bu birliktelik bizim uluslararası hedeflerimize ulaşabilmemiz için çok önemli bir fırsat sunuyor. Bu birliktelik, sadece şehirlerimizi değil, kalplerimizi de birleştiriyor. Hepimizin kalbindeki ortak acı olan Gazze'li kardeşlerimizin sesini buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. İsrail'in sürdürdüğü katliam nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu savaşın bir an önce sona ermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı'nda "Müslümanlar olarak Gazze'de bir imtihana tabi tutuluyoruz. Ya bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız ya da bir ömür boyu kalbimizde ağır bir pişmanlık yüküyle yaşamak zorunda kalacağız. Müslümanlar olarak Hakkın yanında durmak, gerçek anlamda, samimi anlamda Allah'ın ipine sarılmak, yegane kurtuluş yolumuzdur" sözünü hatırlatan Başkan Altay şöyle devam etti: "OICC Yönetim Kurulunun en büyük amacının başta Gazze olmak üzere mazlumların sesini duyurmak için çalışmak olduğunu düşünüyorum. İslam dünyasının farklı renklerini, kültürel zenginliklerini ve ortak değerlerini burada, Konya'mızda bir araya getiriyoruz. İslam şehirleri olarak, köklü tarihimiz, zengin kültürümüz ve derin manevi mirasımızla dünya medeniyetine büyük katkılarda bulunduk. Bugün de sizlerle birlikte bu mirası yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak için buradayız. İnanıyorum ki, şehirlerimizin sahip olduğu potansiyel, ortak çabalarımız neticesinde daha da güçlenecek ve çok daha yaşanılabilir bir dünyanın yolunu açacaktır."OICC Genel Sekreteri Ömer bin Abdullah El-Kadı da konferansın Konya'da düzenleniyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ev sahibi şehrimiz; dini okulları, çeşitli kültürleriyle, mimari eserleriyle ve doğal zenginlikleriyle şöhret kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne böyle bir buluşmaya ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda en derin şükranlarımı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na sunmak istiyorum, böyle bir toplantıyı kendi şehrinde yaptığı ve bu konuda her türlü çabayı gösterdiği için. Çok güzel karşılama ve güzel ev sahipliği yaptığı için bizi ve arkadaşlarımızı güzel bir şekilde ağırladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı. İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı'nın çok önemli bir misyonu olduğunu dile getiren Kadı, İslam başkentleri ve şehirleri arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini temenni etti.KONYA Büyükşehir Belediyesi olarak sadece altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik alanında da aktif rol aldıklarını kaydeden Başkan Altay, "Konya'mızın sadece fiziksel gelişimine değil, sosyal refahına da büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize ve şehrimiz genelindeki dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli destek programlarımız her yıl artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı. Konya'nın sosyal yardımlar konusunda önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Başkan Altay şöyle devam etti: "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece eğitim alanında öğrencilerimize verdimiz sosyal destek tutarı yıllık 126,5 milyon lira. Bunlara ilaveten Sosyal Kart vasıtasıyla 31 ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize de desteğimiz aralıksız devam ediyor. Konya'nın her kesimine eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etme misyonuyla hareket ediyoruz. Şehrimizin hoşgörü ve kardeşlik ruhunu yansıtan sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz inşallah."KONYA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, Filistin'in dünyaca bilinen sanatçılarından karikatürist Naci El-Ali'nin "Hanzala" temalı eserlerinden oluşan sergiyi Konyalılarla buluşturuyor. Sanatçının oğlu Halid El-Ali'den bizzat temin edilen ve 50 orijinal eserden oluşan sergi Türkiye'de ikinci kez düzenleniyor. Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen sergiyi 16 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edebilecek. Sergi kapsamında düzenlenen söyleşide Naci El-Ali'nin oğlu Halid El-Ali'nin de video kaydı yayınlandı. Videoda sergiyle ilgili duygularını paylaşan Halid El-Ali, Filistin davasına destek olduğu için Konya'ya teşekkür etti.KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sevgi, merhamet ve şefkat şehri Konya'da sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sadece öğrencilere yönelik yaptıkları sosyal destek tutarının yıllık 126 milyon 446 bin lira olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde sağladığı nakdi destekler sayesinde öğrencilerin, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yüzü gülüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın hoşgörü ve kardeşlik şehri kimliğine yakışır bir misyonla hareket ettiklerini; "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla sosyal belediyecilik alanında da Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.