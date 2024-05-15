Maşa kullananları takipteyiz

Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, özetle şunları söyledi:Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülüyor. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek komplo devrede, nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden kim varsa hain.Meclis gündemine gelecek olan 9. yargı paketinde, casusluk suçuyla ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmeli. Yurtiçinden ve dışından hain FETÖ'cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi kaçınılmaz.Milli Eğitim Bakanlığı marifetince hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yeni yüzyılın milli eğitim çatısı olarak değerlendiriyoruz. TBMM gündemine gelecek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklik teklifini de yürekten destekleyeceğiz.Uluslararası toplum İsrail saldırılarını durdurmak, kalıcı çözüm ve barışı temin etmek için mutlak surette somut adımlar atmalı. Gazze'de bebekler katledilirken BM Güvenlik Konseyi'nde veto silahına sarılıp İsrail'e payanda olanlar bunun hesabını asla veremeyecek. Soykırımın bahanesi olamaz.Çiftçilerimizin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalı. "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"yle eşzamanlı olarak, Türkiye ekonomisinde düzelme yaşandıkça, çiftçilerimiz de kazançlı çıkacak.TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında MHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu. Meclis'te, anayasaya ilişkin çalışmalar kapsamında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşlerini aldıklarını ifade eden Kurtulmuş, verimli ve faydalı görüşme yapıldığını dile getirdi. Kurtulmuş'u kapıda karşılayan ve görüşmeden sonra da uğurlayan Bahçeli, TBMM Başkanı'na açıklaması sırasında da eşlik etti.