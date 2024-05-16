Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 16.5.2024 19:03 Son Güncelleme: 16.5.2024 19:18

SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı
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