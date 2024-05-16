Giriş Tarihi: 16.5.2024 19:03Son Güncelleme: 16.5.2024 19:18
SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı
Son dakika haberleri... Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Son dakika haberleri... Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı