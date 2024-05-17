ABB’den skandal karar! Hakan Han Özcan ile görüşen Sude Nur Çakır’ın sözleşmesi feshedildi

Şampiyona sonrasında AK Parti İl Başkanlığımız Gençlik Kolları Başkanımız ve sonra İl Başkanımız Hakan Han Özcan ile görüşerek tebriklerini kabul etmiştir. Bunun neticesinde spor kulübünden hiçbir açıklama yapılmadan, belediye spor kulübü tek taraflı olarak milli sporcumuzun sözleşmesini feshetmiştir. Bu durumun 19 Mayıs'ı yaşadığımız bu günlerde doğru bir tavır ve tutum olmadığını milletimizle paylaşmak istiyorum. Buradan belediye başkanı seçilen parti başkanlarımıza ve üyelerimize seslenmek istiyorum; biz seçildikten sonra parti rozetimizi çıkardık, Türk bayrağı taktık diyorlar. Ancak sadece parti rozeti çıkarıp Türk bayrağı rozeti takmak sizi tarafsız bir belediye başkanı yapmaz. Önemli olan aklınıza ve gönlünüze taktığınız rozettir. Bugün bu uygulama ile belediye başkanının aklına ve gönlüne nasıl bir rozet taktığını biz de gördük ve milletimiz de görmüş oldu. Belediye Spor Kulübü yönetiminin bu karardan dolayı geri adım atmasını istiyoruz. Bu adımdan geri atmazlarsa da bizler kardeşimize sahip çıkacağız. Bu kardeşimiz dünya şampiyonalarında nice bilekler bükecektir, biz onu sahipsiz bırakmayacağız."