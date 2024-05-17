Bakan açıkladı: GSB Gençlik Kampları başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz düzenlenen "GSB Gençlik Kampları Ulusal Kamp Dönemi" başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler? Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı. Başvurunuzu yapın, çantanızı hazırlayın. Ben de çayınızı içmeye geleceğim" dedi.

35 FARKLI ŞEHİRDE 48 KAMP ALANI

GSB Gençlik Kampları'na katılacak olan katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından gideriliyor. 35 farklı şehirde bulunan 13'ü deniz ve 35'i doğa olmak üzere toplam 48 kamp alanında gençler ağırlanacak. 12-15 yaş arasındaki gençlerin deniz kampına, 16-25 yaş arasındaki gençlerin ise doğa kampına katılabileceği GSB Gençlik Kampları'na başvurular 7 Haziran'da sona erecek. Kamp başvuruları "ghgm.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.