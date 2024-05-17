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Giriş Tarihi: 17.5.2024 11:42

Üniversiteler kıyamda! Filistin’e destek, İsrail’e tepki eylemi yarın Beyazıt Meydanı’nda

İşgalci İsrail’in Gazze saldırıları devam ederken dünyadaki üniversite öğrencileri gibi Türkiye’deki üniversite öğrencileri de sessiz kalmıyor. Yarın 26 üniversiteden öğrenciler saat 17.45’te Beyazıt Meydanı'nda izzetli Filistin halkının haklı direnişine destek olmak için toplanıyor.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Üniversiteler kıyamda! Filistin’e destek, İsrail’e tepki eylemi yarın Beyazıt Meydanı’nda

İşgalci İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'de soykırım yapan İsrail'e dünyadaki çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler tepkilerini göstermeye devam ediyor. Türkiye'deki üniversitelerde İsrail'in katliamlarına karşı sessiz kalmıyor. Üniversite öğrencileri hem kampüslerde hem de meydanlarda İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı eylemlerini sürdürüyor.

Yarın ise "Üniversiteler kıyamda" denilerek birçok üniversitenin öğrencileri Beyazıt Meydanı'nda toplanacak. 26 üniversitenin öğrencilerinin katılacağı eylemde Boğaziçi, Galatasaray, İstanbul, Koç, Marmara gibi üniversitelerden öğrenciler bulunuyor. Yapılan açılamada ise "İzzetli Filistin halkının haklı direnişine destek olmak için tüm üniversiteli kardeşlerimizi 18 Mayıs Cumartesi (yarın) saat 17.45'te Beyazıt Meydanı'na bekliyoruz" denildi.

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Üniversiteler kıyamda! Filistin’e destek, İsrail’e tepki eylemi yarın Beyazıt Meydanı’nda
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