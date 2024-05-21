Nüfusun erimesi büyük bir tehdit

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:Yamalı bohçaya dönüşen 1982 Anayasası ile ağır aksak bugünlere kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü, üzülerek ifade ediyorum, darbe anayasasıyla karşıladık ve geçirdik. Bunu, Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim. Ne yaparsak yapalım, Anayasa'ya darbecilerin zerk ettiği vesayetçi ruhu ortadan kaldıramadık.Gelinen aşamada şunu çok net görebiliyoruz; mevcut Anayasa'nın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Muhalif, muvafık fark etmeksizin 85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum.İnancımızın aileye atfettiği önem, Anayasamızın 41. maddesinde de yerini almıştır. Ailelerimizin, aile yapımızın, aile değerlerimizin muhafazası bizim için vazgeçilmezdir. Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Küreselleşmeyle birlikte çeşitlenen arızi durumlar, toplumun çekirdeği aileyi pek çok riskle yüz yüze bırakıyor.Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken, tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe verici. 2001'de 2.38 olan doğurganlık hızı, 2023'te 1.51'e geriledi. Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız.Küresel cinsiyetsizleştirme projelerinin de aileyi tehdit ediyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlara ulaştığına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında bir kez daha şahit olduk. Türkiye'yi son 12 yıldır bu kepazelikten uzakta tutarak ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi daha iyi kavrıyoruz. Biz, aynı çizgide kalmaya devam edeceğiz.El değiştiren bazı yerel yönetimlerin ilk icraatlarından biri, görüyoruz ki içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor. Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken bu politikaları kaygı verici buluyorum. Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek değil, gençlerimizi alkol belasından uzak tutmaktır. Aile müessesesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.TÜRKIYE'NIN tarih yazdığı alanların başında savunma sanayisi geliyor. 10 sene önce 1.2 milyar dolar olan savunma ihracatımız, 4.5 kat artışla 2023 yılında 5.5 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik. TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarımız ile SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasındayız. İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı İHA, İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. Akıncı, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7.5 saat arama tarama faaliyeti yaparak 2 bin 100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladı.(İRAN Cumhurbaşkanı) Reisi ve beraberindekilerin vefatından derin üzüntü duydum. Kardeş İran halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Kabine toplantımız esnasında cumhurbaşkanıvekili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladık. Helikopter kazasından sonra arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık.