Uyuşturucu tacirlerine 17 ilde darbe 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; 210 ekip ve 865 Jandarma personelinin katılımıyla; Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Nevşehir, Çankırı, Ağrı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Adana, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat olmak üzere 17 ilde "Narkoçelik-18" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 1 ton 57 kilo uyuşturucu madde ile 16 milyon 218 bin uyuşturucu hap ele geçirirken 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakaladı.

İLLERDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 380 bin adet uyuşturucu hap, 9 kilo eroin, 6 kilo kubar esrar ile muhtelif miktarda metamfetamin, kokain ve bonzai ele geçirilirken 40 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 719 kilo toz esrar, 120 kilo kubar esrar ve 57 bin 500 adet kök kenevir ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 73 sokak satıcısı yakalandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai, skunk, kenevir tohumu ve metamfetamin ele geçirilirken 103 sokak satıcısı yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 900 gram eroin ile 142 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda kubar esrar, bonzai ve kenevir ele geçirilirken 24 sokak satıcısı yakalandı.

"TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu