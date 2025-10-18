300 milyon dolarlık bahis vurgunu

Bahamalar'da başlayan 300 milyon dolarlık dev bahis vurgunu Türkiye'ye uzandı.

İsviçreli çevrimiçi bahis girişimcileri Karlheinz Haunschild ve Giancarlo Tottoli, 22 Haziran 2021'de veri odaklı bir spor bahis platformu geliştirdi.

Avrupa'nın en iyi 21 futbol liginde bahis yapma yetkisini elinde bulunduran bu girişim Bahama merkezli kişi ve şirketler ile Falcon V, MGFO-P ile Rothwell Derivatives gibi dev şirketlerden büyük yatırım aldı. Ancak Temmuz 2024'te, algoritmanın veri bilimciler tarafından inceleneceğini duyurup taşınma kararı aldı ve kısa süre sonra şirket kapandı, yöneticilere ulaşılamadı ve fonun borsa değeri ciddi şekilde düştü.

Bunun üzerine Holdun İnovasyon ve Teknoloji Fonu iflas başvurusunda bulundu.

Yatırımcılar fonun faaliyetlerini ve geri ödeme taleplerinin neden karşılanmadığını araştırmak üzere özel bir dedektif şirketiyle anlaştı. Bahama-İsviçre-Türkiye hattında yapılan araştırmada, 300 milyon doların, kurulan bahis siteleri aracılığıyla

Çete üyesi Özdemir'in, İsviçre Milli Takımı'nın eski Teknik Direktörü Murat Yakın, milli futbolcular Embola ve Xhaka gibi isimlerle yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İsviçre doğumlu Cehennem Melekleri (Hells Angels) üyesi Özkan Özdemir tarafından Türkiye'deki paravan şirketlere aktarıldığı tespit edildi.