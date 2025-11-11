İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde dikkat çeken detaylar: Gayri resmi ilişkilerde Murat Ongun parmağı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İmamoğlu’nun eski danışmanı Murat Ongun’un sosyal medyadaki trol ağı deşifre olurken, Ongun’un İmamoğlu’nun sadece medya ilişkilerini değil tüm gayri resmi ilişkilerini yürüttüğü de öne sürüldü. İşte dikkat çeken detaylar…
İddianamede, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"nün kuruluşundan itibaren örgüt elebaşının basın danışmanı olarak kendisini tanıtan şüpheli Murat Ongun'un, suç örgütüne ve elebaşına yönelik soruşturmaları "siyasi operasyon" gibi göstermek ve bu yönde algı oluşturmak amacıyla örgüt üyesi Emrah Bağdatlı üzerinden faaliyet yürüttüğü kaydedildi.