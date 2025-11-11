İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde dikkat çeken detaylar: Gayri resmi ilişkilerde Murat Ongun parmağı!

İddianamede, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"nün kuruluşundan itibaren örgüt elebaşının basın danışmanı olarak kendisini tanıtan şüpheli Murat Ongun'un, suç örgütüne ve elebaşına yönelik soruşturmaları "siyasi operasyon" gibi göstermek ve bu yönde algı oluşturmak amacıyla örgüt üyesi Emrah Bağdatlı üzerinden faaliyet yürüttüğü kaydedildi.