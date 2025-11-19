İstanbul’da açıklarında gemide zehirlenme alarmı! Bir mürettebat hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği'nden Marmara denizi açıklarında gemide yaşanan zehirlenme ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir.