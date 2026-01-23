SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye’de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında başta Suriye'de yaşanan gelişmeler olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.