Rüşvetin üstünü kapatmaya çalıştılar

İstanbul'da devam eden İBB davasının 4'üncü gününde Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın itirafları duruşmaya damga vurdu.

Polat, müteahhitlerden yüzde 15 rüşvet toplandığını, hem gözaltı öncesi hem de cezaevinde kendisine susması için baskı yapıldığını anlattı. Polat, yolsuzluğa ses çıkarmadığı için gözaltına alınmasından bir gün önce arabasına çarpıldığını ve darp edildiğini belirtti.

'OLAYIN ÜZERİNİ KAPAT'

Polat, CHP'li milletvekili Gökhan Zeybek'in kendisine cezaevinde kızının yurtdışı eğitim masraflarını karşılamayı teklif ederek olayın üzerinin kapatılmasını istediğini söyledi. Ayrıca 65 milyon TL değerindeki lale soğanı ihalesinin, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yakın ilişki içinde olduğu Ulmus Fidancılık adlı firmaya 148 milyon TL bedelle verildiğini ve bu şekilde kamu zararına yol açıldığını açıkladı.

Polat, ihale günü rapor alarak işe gitmediğini ve şişirilmiş faturalarla gerçekleştirilen usulsüzlükleri savcılığa detaylı biçimde anlattığını belirtti.

Duruşmaya 107 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve yakınları katıldı. Polat'ın açıklamaları, ihale ve rüşvet ilişkilerinin üstünün kapatılmaya çalışıldığını gözler önüne serdi.

LALE YOLSUZLUĞU DEŞİFRE OLDU

Yolsuzluğun sadece rüşvetle sınırlı kalmadığı, şişirilmiş faturalarla kamu zararı oluşturulduğu da ortaya çıktı. Polat, piyasa değeri en fazla 65 milyon TL olan lale soğanı ihalesinin, Ali Sukas'ın yakın ilişkide olduğu Ulmus Fidancılık üzerinden 148 milyon TL bedelle yapıldığını ifşa etti. Bu vurguna imza atmamak için ihale günü rapor alarak işe gitmediğini belirten Polat, paranın nasıl paylaşıldığına dair çarpıcı detaylar sundu.

MAHKEMEDE RÖPORTAJ HAMLESİ

Dünkü duruşmaya öğle arası verildiğinde salondan çıkarılan Ekrem İmamoğlu bu esnada güvenlik bariyerine dayanarak basına röportaj verdi. Aralarında Hilmi Hacaloğlu'nun bulunduğu basın mensuplarının sorularını cevaplayan İmamoğlu bir yasağı daha çiğnedi. Aranın ardından mahkeme başkanı basının yerini değişme kararı aldıklarını bildirdi. Ekrem İmamoğlu bunun üzerine "Bizi de çıkarın" dedi. Mahkeme başkanı "Tamam" diyerek İmamoğlu dahil tutuklu sanıkların çıkarılmasına karar verdi. Duruşma düzeni sağlanmadığı gerekçesiyle dava pazartesi gününe ertelendi.