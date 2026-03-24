CHP’li belediye bayramın tadını kaçırdı

Bursa'da CHP'li Büyükşehir Belediyesinin ihmalleri nedeniyle Ramazan Bayramının tadı kaçtı. Bakımsız metrolar arıza yaptı. Vatandaşlar yollarda kaldı. Temizlenmeyen mezarlıklarda çöp yığınları oluştu. Kabristan ziyaretlerine giden Bursalılar şoke oldu. Ortaya çıkan manzaralar, "CHP'li Belediyenin ölüye de diriye de saygısı kalmamış" yorumlarına neden oldu. Artan fahiş su faturaları ve yüksek ulaşım ücretleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramının da tadını kaçırdı.

Bayramdan önce 3 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyurulan Metro seferleri, bakımsızlık nedeniyle sekteye uğradı. BursaRay Kuzey Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle. Acemler ve Geçit/ Balat istasyonları arasındaki metro seferleri durdu. Vagonlarda mahsur kalan vatandaşlar, rayların üzerine inerek, en yakın istasyonlara yürümek zorunda kaldı. Yaşanan arıza ve aksaklıklar nedeniyle istasyonlarda hareket etmeden bekleyen diğer metro seferlerinde ise vatandaşların havasızlıktan baygınlık geçirdiği öğrenildi.