SON DAKİKA! İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! İran'dan 'ateşkes' açıklaması: ABD'nin tehditleri sekteye uğratıyor
Son dakika haberi! ABD/İsrail - İran savaşı sürerken, barış görüşmeleri için de taraflar temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, "İşler çok iyi gidiyor, ordumuz inanılmaz derecede başarılı. Savaşı büyük farkla kazanıyoruz" derken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ABD'nin tehditlerinin diplomatik süreçlerin ilerlemesini zorlaştırdığını kaydetti. Öte yandan; İsrail, Lübnan'a yeni saldırılarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE ÇOK SAYIDA EVE SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail ordusunun, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasında çok sayıda eve bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu kasabadaki birçok evi patlayıcılarla hedef aldı. İsrail ordusu güneyde Sayda kentine bağlı Haret Sayda kasabasında ise bir eczaneye saldırı tehdidinde bulundu.
Söz konusu eczanenin, belediye binasının karşısında yer alması nedeniyle bina tamamen boşaltıldı.
İSRAİL ORDUSUNDAN, LÜBNAN’IN GÜNEYİNDEKİ EVLERİNE DÖNMEK İSTEYEN SİVİLLERE ATEŞ AÇMA EMRİ
İsrail basını, ordunun geniş bir alanda işgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki askerlerine, silahsız da olsa "yaklaşılması yasak belde ve köylere" yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel emir verdiğini yazdı.
The Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, geçici ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönmeye çalışan sivillerin "İsrail ordusunun bölgede yaşadığı en büyük zorluklardan biri" haline geldiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda geçici ateşkese varılmasının ardından İsrail'in zorla yerinden ettiği Lübnanlılar ülkenin güneyindeki evlerine dönmeye başladı. Haberde, Lübnan'ın güneyindeki geniş bir alanın işgal altında tutulduğunu gösteren bir harita ve "yaklaşılması yasak" beldeler ve köyler listesi yayınlayan İsrail ordusunun, 19-20 Nisan'da geri dönüşü engelleme çabalarını yoğunlaştırdığı bildirildi. İsrail ordusunun, bölgedeki askerlere, silahsız dahi olsa "yaklaşılması yasak belde ve köylere" yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel bir emir verdiği aktarılan haberde, uluslararası kamuoyunun İsrail'in Lübnan'daki işgaline karşı çıkması ve sivillere ateş açılması durumunda gösterilecek tepki nedeniyle bunun sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesi yapıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılar düzenlemesine de dikkati çekilen haberde, Hizbullah'ın 16 Nisan'dan beri İsrail'e saldırı düzenlememesine karşın, ateşkesin Litani Nehri'nin kuzeyinde geçerli olduğu mesajı veren İsrail ordusunun, 19 Nisan'ı 20 Nisan'a bağlayan gece Litani Nehri'nin kuzeyinde bir roket fırlatıcısı tespit edildiği iddiasıyla düzenlediği saldırının, ateşkesin ihlali ve izah edilemez olduğuna işaret edildi. İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek halkını zorla yerinden etmişti. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.
"ABD’NİN TEHDİTLERİ DİPLOMATİK SÜRECİN İLERLEMESİNİ SEKTEYE UĞRATIYOR”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD'nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde dün gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı. Buna göre Arakçi, Pakistan'ın ateşkes rolü için teşekkür ederken, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve "ABD'nin tehditlerinin diplomatik sürecin ilerlemesini sekteye uğrattığını" vurguladı. Arakçi ayrıca, ülkesinin konunun tüm boyutlarını dikkate alarak sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceğini söyledi. İki bakan görüşmede, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.
PENTAGON: 415 ABD ASKERİ YARALANDI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre ABD/İsrail-İran savaşında 415 Amerikan askeri yaralanırken, 13 asker de hayatını kaybetti.
Pentagon'un, askeri çatışma kayıplarını paylaştığı veri tabanındaki güncelleme ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" sürecindeki kayıplarını ortaya koydu. Son güncellemeye göre 28 Şubat'ta başlayan saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden "savaşta" şimdiye kadar 415 ABD askeri yaralanırken 13 asker hayatını kaybetti.
TRUMP: SAVAŞI BÜYÜK FARKLA KAZANIYORUM
ABD Başkanı Donald Trump müzakereler öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
“Savaşı büyük farkla kazanıyorum” diyen Trump açıklamasında, “işler çok iyi gidiyor, ordumuz inanılmaz derecede başarılı ve eğer başarısız New York Times, kesinlikle korkunç ve iğrenç Wall Street Journal veya neyse ki artık neredeyse yok olmuş Washington Post gibi sahte haberleri okursanız, aslında savaşı kaybettiğimizi düşünürsünüz. Düşman şaşkın, çünkü aynı medya "raporlarını" alıyorlar, ancak donanmalarının tamamen yok edildiğini, hava kuvvetlerinin daha karanlık pistlere geçtiğini, füze veya uçaksavar ekipmanlarının olmadığını, eski liderlerinin çoğunun gittiğini (bu, her şeye ek olarak, rejim değişikliğinden kaynaklanıyor!) ve belki de en önemlisi, bir "anlaşma" olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı tamamen mahvettiğini fark ediyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar, bu kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam. Amerika karşıtı sahte haber medyası İran'ın kazanmasını istiyor, ama bu olmayacak, çünkü ben sorumluyum! Bu vatansever olmayan insanlar, seçimde bana karşı savaşmak için tüm sınırlı güçlerini kullandıkları gibi, İran'a karşı da aynısını yapmaya devam ediyorlar. Sonuç aynı olacak ,zaten oldu bile.” ifadelerine yer verdi.