Bana "Birini silahla vur, ikisini darp et" dediler

İzmir'de, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP meclis üyesi Melda Erbaykent'in, bir arsanın imara açılmasına karşı çıkan 3 CHP'li meclis üyesi için tetikçi tuttukları iddiasıyla başlayan soruşturma dosyasına ses kayıtları da girdi.



İzmir'de, iddiaya göre Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, özel bir hastanenin yanındaki 11 bin metrekare arsanın imara açılması karşılığında menfaat temin etmek istedi.



CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli karara karşı çıkınca, gözdağı verilmesi için daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaşma sağlandı. Gözaltına alınan Aydoğdu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde ise kirli planı tek tek anlattı.



Aydoğdu, talebin Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bilgisi dahilinde CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'ten geldiğini, kendisinden meclis üyelerinden Alaaddin Kurt'u silahla vurmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de darp edilmesinin istendiğini anlattı.



Eylem karşılığında 10 milyon lira nakit para ile 5-6 arkadaşını belediyede işe sokma vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.



Aydoğdu, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise Melda Erbaykent'in kendisine "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş, tanıdıkları olduğu için konuyu bana böyle anlattılar" dedi.



SES KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Yusuf Aydoğdu, Melda Erbaykent ile yaptığı görüşmeleri gizlice kaydettiğini belirterek bu kayıtları savcılığa sundu.



Erbaykent ait olduğu iddia edilen kişinin, "Başkanla konuştuk... Alaaddin benimle uğraşıyor, onu da iki günde hallettim" şeklinde ifadeler kullandığı görülen ses kayıtları 6 Nisan 2026'da incelenmek üzere bilirkişiye teslim edildi.