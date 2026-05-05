İzmir'deki rezalette yeni perde! CHP’nin tuttuğu tetikçiden 'bankamatik' paylaşımı: Sabıkalı genci işe soktunuz mu?
İzmir'de, CHP’li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve meclis üyesi Melda Erbaykent'in, bir arsanın kat artışına karşı çıkan 3 CHP'li meclis üyesine zarar vermesi için Yusuf Aydoğdu’yu tetikçi olarak tuttukları iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Tetikçi olarak tutulduğunu itiraf eden Yusuf Aydoğdu, dikkat çeken yeni bir paylaşım yaptı. Aydoğdu, "Konak Belediye Başkan Yardımcısı Umut Tunç, Ankara'dan getirttiğin İyi Parti kökenli sabıkası olan bir genci Merbel şirketine bankamatik çalışan olarak soktunuz mu?" dedi.
Tetikçi olarak tutulduğunu itiraf eden Yusuf Aydoğdu'dan bir iddia daha geldi. Aydoğdu, Konak Belediyesi personeli Ayberk Övünç Kale'nin işe gitmeden maaş aldığını ve bankamatik çalışanı olduğunu öne sürdüğü sosyal medya paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"SABIKALI GENCİ İŞE SOKTUNUZ MU?"
Yusuf Aydoğdu
"NE KADAR SÜRE MAAŞ ALDI?"
Aydoğdu, "Ayberk Övünç Kale adlı şahıs 8 Temmuz 2025'te işe başlamış. Nerede çalıştığını bilen yok. Ne kadar süre maaş aldı? Hala çalışıyor mu? Ontur Otel'de konaklamalarını da belediye ödemiş, elimizde konaklama belgesi var. AK Partili meclis üyeleri denetime katılmışlardır. Sorabilirsiniz. Kamuyu zarara uğratma değil de nedir bu?" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de, iddiaya göre Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, özel bir hastanenin yanındaki 11 bin metrekare arsanın imara açılması karşılığında menfaat temin etmek istedi.
Cemal Küpeli
CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli karara karşı çıkınca, gözdağı verilmesi için daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaşma sağlandı. Gözaltına alınan Aydoğdu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde ise kirli planı tek tek anlattı.
Cem Eren
Aydoğdu, talebin Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bilgisi dahilinde CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'ten geldiğini, kendisinden meclis üyelerinden Alaaddin Kurt'u silahla vurmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de darp edilmesinin istendiğini anlattı.
Eylem karşılığında 10 milyon lira nakit para ile 5-6 arkadaşını belediyede işe sokma vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.