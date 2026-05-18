Ebeveynler dikkat! Dijital tehlike: gençlerin yüzde 82’sinin gizli hesabı var

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen "İletişim Çağında Medya Okur Yazarlığı ve Dezenformasyonla Mücadele" programında konuşan Daniş, sosyal medya kullanımının geldiği noktaya dikkat çekerek, "Hem çok izleyen hem az süzen bir nesil tehdidiyle karşı karşıyayız" dedi.

AİLELERİN HABERİ YOK

Araştırma sonuçlarına göre gençlerin yüzde 90'ının aktif sosyal medya hesabı bulunurken, yüzde 82'sinin ise ikinci bir gizli hesap kullandığı belirlendi. Daniş, ailelerin büyük bölümünün bu hesaplardan habersiz olduğunu ifade etti.

Programda paylaşılan veriler salonda geniş yankı uyandırırken, uzmanlar dijital güvenlik ve sosyal medya kullanımında ailelerin daha bilinçli olması gerektiğine dikkat çekti.

GENÇLER GÜNDE 3,5 SAAT SOSYAL MEDYADA

Araştırmaya göre gençler günlük ortalama 3,5 saatini sosyal medyada geçiriyor. Dijital platformlarda geçirilen süre yaklaşık 1 saat olurken, televizyon izleme süresi 40 dakika, radyo dinleme süresi ise 38 dakika olarak açıklandı.

"HER 100 GENCİN 35'İ BİLGİYİ SORGULAMIYOR"

RTÜK Başkanı Daniş, gençlerin dijital okuryazarlık seviyesine ilişkin verileri de paylaştı. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 35,6'sının düşük dijital okuryazarlık seviyesinde olduğu belirtildi.

Daniş, "Bu sayılar sadece bir kuşağın değil, bir geleceğin sayılarıdır" ifadelerini kullanarak dezenformasyonun en büyük tehditlerden biri haline geldiğini söyledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM GELİYOR

Programda RTÜK'ün yeni yapay zeka projesi de açıklandı. "VİA" isimli sistemle televizyon, radyo ve dijital platformlardaki içeriklerin algoritmalar aracılığıyla analiz edileceği belirtildi.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; ÇOMÜ Rektörü R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış katıldı.