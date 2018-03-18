Adana polisinden PKK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik hava destekli operasyonda 5'i çocuk, 10'u kadın 47 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG adına faaliyet yürüttüğü, silahlı ve el yapımı patlayıcılı eylem hazırlığında olduğu, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

700 POLİS KATILDI

Özel harekat, asayiş, narkotik, kaçakçılık, organize ekiplerine bağlı 700 polisin katıldığı operasyona helikopter ile havadan destek verildi. 73 eve eş zamanlı giren ekipler, 47 kişiyi gözaltına aldı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, terör örgütüne yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceği bilgisini verdi.