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’de ‘Eğitimde Günleri’ etkinliği

’de Günü etkinlikleri kapsamında birçok okulda ‘Eğitimde Meteoroloji Günleri’ etkinliği yapıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:02
Hakkari’de ‘Eğitimde Meteoroloji Günleri’ etkinliği

14. Van Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış ve Hakkâri Meteoroloji Müdürü Nusret Karadiz'in katılımıyla, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tanıtımı amacıyla okullarda 'Eğitimde Meteoroloji Günleri' etkinliği yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü personeli Meteoroloji Mühendisi Mehmet Can Baybora ve İstidlalci Ceyhun Kurt, Hakkâri'de Şehit Selâhattin Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Ortaokulu, Şehit Çetin Deniz Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu ve Atatürk Ortaokuluna giderek toplamda bin 184 öğrenciye eğitim verdikleri belirtildi.

Meteorolojik faaliyetler, çalışmalar ve araştırmalar, öğrencilerin oldukça ilgisini çekti. Çalışmalar ve mobil uygulamalar hakkında bilgi sahibi olan öğretmen ve öğrenciler, görevlilere değişik sorular sordular.

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Hakkari’de ‘Eğitimde Meteoroloji Günleri’ etkinliği
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