AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, 1 Nisan Pazar günü yapılacak il kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kucaklamaya hazır olduklarını söyledi. Yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Başkan Fikret Yeni, "Sayın Cumhurbaşkanımız kongremizi katıldıktan sonra 60-65 bin kişinin hazır olacağı mitingde Adanalılara seslenecek. Adanalılar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı havayı soluyacak" dedi. Genel merkezinin kendisini tekrar aday göstermesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yeni, "15 ilçemizde kongrelerimizi bitirdik ve pazar günü de geleneğimize uygun bir şekilde il kongremizi tamamlayacağız. Tekrar beni göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Yolumuza milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

EMİN ADIMLARLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan Pazar günü saat 12.20'de Adana'da olacağını da vurgulayan Yeni, "Cumhurbaşkanımızı bahar havasında karşılayacağız. Mitinge katılmak isteyen vatandaşlarımız için de her türlü seferberliği yaptık. Mahalle temsilcilerimize, muhtarlarımıza, ilçe başkanlıklarımıza giden vatandaşlarımız Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda yapılacak kongreye ve mitingimize getirilecektir" şeklinde konuştu.