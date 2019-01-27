Sinan Kurumuş Hatay’dan ayrıldı

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SPOR Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'un geçen sezon devre arasında transfer ettiği Sinan Kurumuş, takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüp ile anlaşarak karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Sinan, "Geçen sezon devre arası anlaştığım Hatayspor kulübü ile sözleşmemi feshetmiş bulunmaktayım. Hatayspor'da ve Hatay şehrinde geçirmiş olduğum 1 yıl benim için büyük olasılıkla hayatımın en güzel ve en zor zamanlarıydı. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta takımıma oynadığım maçlarla ve attığım 11 gol ile bir katkı verebildiysem benim için büyük gurur ve mutluluktur" diye konuştu.