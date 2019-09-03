Gençlerin hayalleri NASA’da gerçeğe dönüştü

BUGÜN NELER OLDU

nesil eğitim felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştiren Yakın Doğu Koleji'nin Dorana Turizm işbirliğinde öğrencilerine düzenlediği NASA Kennedy Space Center Uzay Bilim Turu başladı. Araştırma, gençleri bilime teşvik etme, yerinde inceleme, uygulama, geleceğin uzay çağında olduğunu ve öğrencilerinin bu konuda öncü olmaları ön görüsüyle düzenlenen gezi ile Nasa Kennedy Uzay Merkezi'ni ziyaretinde öğrenciler, uzaya gidip gelen NASA Astronotları ile bir araya gelerek özel eğitimleraldılar, Uzay Mekiği Atlantis'i görme, fırlatma rampası deneyimi yaşama, 4D Marsa yolculuk serüveni, Mars'a iniş ve Mars'da yürüyüş simulasyonu gerçekleştirme imkanı buldular. NASA'nın uzay ile ilgili yaptığı çalışmalarını ve bireysel sorularını direkt ilk ağızdan öğrenme şansı yakalayan öğrenciler, NASA gezisi süresince aldıkları eğitim sonrasında eğitim hayatlarında kendilerini bir adım öne çıkaracak olan isimlerine özel bir eğitim sertifikasına sahip oldular. Orlando'da bulunan NASA Kennedy Space Center'a giderek Uzay Bilim turuna başlayan öğrenciler ilk olarak Uzay Mekiği Atlantisi gezdiler. Shuttle lansmanı içerisinde fırlatma tecrübesi edinen öğrenciler Boeing tarafından sunulan Abi Stronot Hala of Fame içeren kahramanları inceleme fırsatı buldu. Gün boyunca çeşitli aktiviteler yapan öğrenciler Apollo Saturn V merkezi dahil tüm Kennedy Uzay Merkezi içerisinde otobüs turu gerçekleştirdi.