Hedefimiz 3 puan

Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü galibiyet hesaplar yapıyor. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan ve haftayı 3 puanla kapatmak isteyen teknik direktör Marius Sumudica, milli maç arasını çalışarak geçirdiklerini belirterek, "Takımda moraller yerinde ancak zor bir maça hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.



BÜYÜK SEVINÇ YAŞADILAR

Güney ekibinde ısınma hareketleriyle salonda başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken, çift kale maçla son buldu. Günün kazananı yeşil takım, galibiyet pozunu yine ihmal etmezken, büyük bir sevinç yaşadı. Rumen teknik adam, "Oyuncuların antrenmanlarda ortaya koyduğu performans benim mutlu ediyor. Performansları üst düzeyde. Kadroyu belirlerken gerçekten zorlanacağız" diye konuştu.

TAKIMA VE EKIBIME GÜVENIM TAM

Antalyaspor'un güçlü bir rakip olduğunu söyleyen 48 yaşındaki tecrübeli hoca, "Bunun için gerekli önlemleri alıyoruz. Hedefimiz sahadan üç puanla ayrılarak Antalya'dan mutlu dönmek olacak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben ve yardımcılarım tüm oyuncularımıza güveniyoruz" diyerek takıma olan inancını bir kez daha söyledi.