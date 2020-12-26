Kimsesiz adama Başkan Fatih Kocaispir sahip çıktı

Alihocalı Mahallesi'nde bakacak kimsesi ve kalacak yeri olmayan 78 yaşındaki Mahmut Ortatepe'ye Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahip çıktı. Başkan Kocaispir'in talimatı ile gece yarısı acil ihtiyaçları giderilen yaşlı adam için belediye ekipleri huzurevine yerleştirilmesi için de çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısı yaptığı Ortatepe'nin durumundan haberdar olan Başkan Kocaispir, yapılan çağrıya; "Arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdim. Birazdan amcamızın yanında olacaklar. Amcamızın yüzünün gülmesi için gerekeni yapacağız." cevabını vererek belediye ekiplerini hemen yönlendirdiğini belirtti. Kocaispir'in talimatı ile gece yarısı harekete geçen Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yaşlı adama ulaşarak ilk etapta kişisel bakım, kıyafet, yatak, battaniye ve tekerlekli sandalye gibi acil ihtiyaçlarını karşıladı. Yüreğir Belediyesi, Otatepe'nin Huzurevi'ne yerleştirilmesi için de girişimde bulundu.