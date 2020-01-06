Göz altı torbaları neden olur?

GÖZ ALTI TORBALARI NELERE BAĞLI OLARAK MEYDANA GELİR?

Kadınlar için oldukça önemli bir konu olan göz çevresi, aslında yaşlılık belirtilerini tam olarak ortaya çıktığı ilk bölgelerden biridir. Yaşlılık kadınlar için oldukça hassas bir durum olması nedeniyle de göz altı torbalarının onlar için bir kabustan farkı olmadığını söylemek doğru olur. Peki, göz altı torbaları nelere bağlı olarak ortaya çıkar? İşte o nedenler;

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Göz Altı Torbaları

Günlük hayatta yaşana stres ve yorgunluk

Kalıtsal nedenler

Herhangi bir nedenle kullanılan ilaçlar

Vücuttaki hormonlarda değişim yaşanması

Alerjiye bağlı reaksiyonlar

Dengesiz ve düzensiz uyku

Aktif olarak ya da pasif olarak sigara içilmesi

Kalp ve böbrek rahatsızlıkları

Tüm bu etkenler göz altında morluk ya da torba oluşmasında etkilidir. Bu yüzden göz altı torbaları ile karşı karşıya kalmamak için yukarıda belirtilen etkenlerden uzak durmak ve günlük hayatı buna göre ayarlamak gerekir. Aksi taktirde erken yaşlarda bile göz altı torbaları ortaya çıkabilir ve göz çevresinde oldukça hoş olmayan görüntüler kendisini gösterebilir.