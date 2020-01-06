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Göz altı torbaları neden olur?

Göz altı torbaları tedavisi hakkında detaylı bilgiler edineceğimiz bu yazımızda sizler de yaşadığınız bu sorunlar karşısında yapmanız gerekenleri tam olarak öğrenebilirsiniz. Kadınların kabusu olan göz altı torbaları, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle ilerleyen yaş ile göz altında belirli oranda ortaya çıkan göz altı torbaları, göz çevresinde istenmeyen görüntülerin de meydana gelmesine neden olmaktadır. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu ile ilgili bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 16:04
Göz altı torbaları neden olur?

GÖZ ALTI TORBALARI NELERE BAĞLI OLARAK MEYDANA GELİR?

Kadınlar için oldukça önemli bir konu olan göz çevresi, aslında yaşlılık belirtilerini tam olarak ortaya çıktığı ilk bölgelerden biridir. Yaşlılık kadınlar için oldukça hassas bir durum olması nedeniyle de göz altı torbalarının onlar için bir kabustan farkı olmadığını söylemek doğru olur. Peki, göz altı torbaları nelere bağlı olarak ortaya çıkar? İşte o nedenler;

  • Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Göz Altı Torbaları
  • Günlük hayatta yaşana stres ve yorgunluk
  • Kalıtsal nedenler
  • Herhangi bir nedenle kullanılan ilaçlar
  • Vücuttaki hormonlarda değişim yaşanması

  • Alerjiye bağlı reaksiyonlar
  • Dengesiz ve düzensiz uyku
  • Aktif olarak ya da pasif olarak sigara içilmesi
  • Kalp ve böbrek rahatsızlıkları

Tüm bu etkenler göz altında morluk ya da torba oluşmasında etkilidir. Bu yüzden göz altı torbaları ile karşı karşıya kalmamak için yukarıda belirtilen etkenlerden uzak durmak ve günlük hayatı buna göre ayarlamak gerekir. Aksi taktirde erken yaşlarda bile göz altı torbaları ortaya çıkabilir ve göz çevresinde oldukça hoş olmayan görüntüler kendisini gösterebilir.

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